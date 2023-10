Nach Hamas-Terror Bundeswehr fliegt rund 160 Menschen aus Israel aus

Die Bundeswehr hat am Wochenende rund 160 Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen, wie das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium am Sonntagnachmittag mitteilten. Drei Flugzeuge der Luftwaffe waren demnach im Einsatz. Die Aktion schließe an die vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflüge der vergangenen Tage an.