Urnengang teuer wie nie : Bundestagswahl knackt die 100-Millionen-Marke

Berlin Der Urnengang im September wird wegen Corona so teuer wie nie. Vor allem die gestiegene Zahl der Briefwähler treibt die Kosten in die Höhe.

Corona bleibt nicht ohne Folgen für die Bundestagswahl am 26. September. Nach Informationen unserer Redaktion wird der Urnengang so teuer wie nie werden, erstmals knackt er sogar die 100-Millionen-Euro-Marke. Grund ist unter anderem, dass Bund und Länder aufgrund der Pandemie mit deutlich mehr Briefwählern rechnen als bei früheren Bundestagswahlen.

Anfang Februar hatte Bundeswahlleiter Georg Thiel betont, er erwarte eine Rekordteilnahme bei der Briefwahl – vor vier Jahren lag der Anteil bundesweit schon bei 28,6 Prozent. Auch das Bundesinnenministerium geht von einer Zunahme aus, denn es sei nicht auszuschließen, so ein Sprecher zu unserer Redaktion, „dass die Wahl noch unter Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Pandemie stattfinden wird“. Viele Bürger könnten dann lieber auf den Gang ins Wahllokal verzichten wollen. Mit Spannung schauen die Verantwortlichen jetzt auf die anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März, ob sich dort der erwartete Trend bereits bestätigt.