Perspektive junger Generationen : Junge Wähler fühlen sich in diesem Wahlkampf nicht repräsentiert

Laut einer Umfrage der Generationen-Stiftung fühlt sich mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen von keiner der zur Wahl stehenden Parteien vertreten. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Analyse Berlin Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen fühlt sich von keiner Partei vertreten - ein ernüchterndes Umfrageergebnis knapp drei Monate vor der Bundestagswahl. Ob bei Klimaschutz, Rentenpolitik oder Bildung - vielen jungen Menschen reichen die Zukunftspläne der Parteien für ihre Belange bei Weitem nicht aus. Die Union kommt in der Beurteilung besonders schlecht weg.

Von Jana Wolf

Politische Stimmungstests haben meist den Charakter, dass es Gewinner und Verlierer gibt: Der Balken einer Partei wächst, der einer anderen Partei sinkt. Doch die jüngste Umfrage der Generationen-Stiftung dürfte für alle Parteien gleichermaßen alarmierend sein. Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen (54,8 Prozent) fühlt sich laut der Untersuchung, durchgeführt vom Institut respondi, von keiner der zur Wahl stehenden Parteien vertreten. Bei über 70 Prozent der Befragten hat das Vertrauen in die Politik in den vergangenen vier Jahren stark gelitten. Für die Umfrage wurden im Juni 1500 Personen im Alter von 16 bis 26 Jahren befragt. Weniger als drei Monate vor der Bundestagswahl ist das Ergebnis ein ernüchterndes Zeugnis.

Und zugleich ein recht pauschales Urteil. Denn die zur Wahl stehenden Parteien setzen durchaus unterschiedliche Akzente. Paula Albrecht gehört zum Jugendrat der Generationen-Stiftung, die sich als Lobby für die jungen Generationen versteht. Die 18-Jährige nimmt vor allem die Noch-Regierungsparteien Union und SPD in den Blick. Weit über 80 Prozent der Jugendlichen hätten das Gefühl, „dass die Regierung die Interessen junger Menschen trotz vieler Proteste ignoriert hat“, sagt Albrecht - auch das ein Ergebnis der Umfrage. „Es gibt ein sehr starkes Gefühl, von der Politik nicht wahrgenommen zu werden und nicht relevant genug zu sein, damit für uns Politik gemacht wird“, sagt sie. Auch die Wahrnehmung der Wähler hat politisches Gewicht.

Eine, die mit den Protesten der jungen Generation stark assoziiert wird, ist Luisa Neubauer, Organisatorin von Fridays for Future in Deutschland. Die Klimaschutzaktivistin streitet nicht ab, dass „die Interessen“ der jungen Generation nicht so einfach zu definieren sind. „Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass zumindest ein Interesse von Jüngeren ist, langfristig auf einem intakten Planeten leben zu können, und die eigenen Freiheiten und Rechte in der Zukunft gesichert zu wissen“, sagt Neubauer. Die 25-Jährige ist von den Klimaschutzplänen in den Wahlprogrammen insgesamt nicht überzeugt. Tragfähige Pläne zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels würden bei vielen Parteien fehlen - „aber im demokratischen Spektrum sticht offensichtlich die CDU heraus, deren 1,5-Grad-Klimakonzept nicht einfach nur schlecht ist, sondern praktisch inexistent“, kritisiert Neubauer.

Paula Albrecht will sich und andere junge Menschen nicht als „die Klima-Generation“ verstanden wissen. Aber auch sie betont, dass die Klimakrise in Zukunft immer stärkere Auswirkungen haben werde - „und uns unser ganzes Leben lang begleiten“ wird. Auch die Rentenpolitik sei eines der Themen, auf das junge Menschen einen „anderen Blick“ hätten. Ähnlich sieht es Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz.. Der Klimaschutz und die Finanzierung künftiger Renten nennt er als Themen, bei denen es „definitiv von allen Parteien deutlich klarere Konzepte“ brauche. Aber auch die Bildung sollte „einen deutlich größeren Schwerpunkt in diesem Wahlkampf“ bekommen, sagt der 20-Jährige. „Es gibt Trielle mit wichtigen Themen wie Außenpolitik, Wirtschaft und Klima - eine Sendung mit den Kanzlerkandidaten zum Thema Bildung suche ich vergebens“, so Schramm.