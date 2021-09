DIHK-Umfrage bei 3500 Firmen : Das wünscht sich die Wirtschaft von der neuen Bundesregierung

Berlin Die Beseitigung des Digitalisierungsrückstands ist für die deutschen Unternehmen mit Abstand die wichtigste Aufgabe der neuen Bundesregierung. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bessere Verwaltungsleistungen wie etwa schnellere Planungsverfahren sowie klarere Klimaschutz-Vorgaben für die Wirtschaft.

Positiv beurteilten die Unternehmen die duale Berufsausbildung in Deutschland, die Rechtssicherheit sowie die Forschung. Viele Standortfaktoren werden aber kritisch gesehen – und meist auch schlechter als vor vier Jahren, als die große Koalition aus Union und SPD angetreten war. Gemessen an Schulnoten bekommt die Bürokratie eine Durchschnittsbewertung von nur noch 4,8, das ist eine halbe Note schlechter als 2017. „In der Praxis erleben viele Betriebe langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, die immer noch nicht digitalisiert sind“, kritisierte Adrian. Auch die Stromkosten werden mit 4,5 negativer eingeschätzt. Hier ist der Abwärtstrend gegenüber 2017 am stärksten.

Beim Klimaschutz, einem der drängendsten Zukunfsthemen, wünscht sich eine Mehrheit der Unternehmen, dass die Politik auf weitere Zielverschärfungen verzichtet und den Betrieben Investitionen in den betrieblichen Klimaschutz etwa in Photovoltaikanlagen erleichtert. In den Bereichen, in denen keine wirtschaftlichen Alternativen vorhanden sind, fordern die betroffenen Firmen zudem Ausgleichsregelungen. Besonders viele Stimmen erhält dieser Punkt aus der Industrie.