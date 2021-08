Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag ab : Bundestagswahl 2021 kann wie geplant stattfinden

Karlsruhe Der Bundestag soll verkleinert werden. Aber über das Wie wird gestritten. Die Opposition will eine Reform zu Fall bringen. Das Bundesverfassungsgericht hält eine genaue Prüfung für nötig.

Gericht weist Eilantrag ab

Das Bundesverfassungsgericht wies einen Eilantrag ab, mit dem die FDP-, Grünen- und Linke-Abgeordneten die im November 2020 in Kraft getretenen Änderungen mit sofortiger Wirkung kippen wollten. Wie das Gericht in Karlsruhe am Freitag mitteilte, will es die Reform aber im Hauptverfahren genau prüfen. Die Richterinnen und Richter sehen möglicherweise problematische Punkte.