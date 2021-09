Reaktionen der Verbände auf die Bundestagswahl : Hoffnungen der Wirtschaft liegen auf der FDP

Berlin/Düsseldorf Die deutsche Wirtschaft hat nach der Bundestagswahl eine schnelle Regierungsbildung gefordert. Eine Hängepartei wie 2017, als die Regierungsbildung sechs Monate gedauert hatte, dürfe es nicht noch einmal geben, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Die Hoffnungen der Unternehmen liegen nun vor allem auf der FDP.

Die Hoffnungen der Unternehmer liegen nun vor allem auf der FDP, der es gelingen soll, die Grünen von marktwirtschaftlichen Lösungen beim Klimaschutz zu überzeugen. In einer neuen Regierung soll FDP-Chef Christian Lindner zudem Steuererhöhungen und ordnungsrechtliche Verbote für mehr Klimaschutz verhindern. Einer Regierungsbeteiligung von FDP und Grünen steht die Wirtschaft aber grundsätzlich positiv gegenüber. Es brauche nach der großen Koalition jetzt ein „Regierungsbündnis des Aufbruchs“, sagte Bankenpräsident Christian Sewing, der auch der Deutschen Bank vorsteht.

Außenhandelspräsident Anton Börner rechnete nach der Bundestagswahl nicht mehr mit einer Vermögenssteuer und Steuererhöhungen für Besserverdienende. „Das Wahlergebnis ist eine Absage an alle sozialistisch angehauchten, ideologischen Forderungen wie etwa die Vermögenssteuer“, sagte Börner unserer Redaktion. „Die Linken werden nicht an einer Regierung beteiligt sein, das ist eine sehr gute Nachricht. Und ohne FDP gibt es keine Regierung“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). „Außerdem: Wir werden unbedingt mehr Klimaschutz machen müssen – und das geht nur mit einer starken Wirtschaft, mit Innovationen und mehr privaten Investitionen. Das geht garantiert nicht mit Steuererhöhungen, garantiert nicht mit einer Vermögenssteuer“, betonte Börner.

Peter Adrian, Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), pochte darauf, dass die Parteien in den anstehenden Koalitionsverhandlungen unbedingt auch die Belange der Wirtschaft beachteten. “In den Gesprächen werden die politischen Akteure wichtige Weichen auch für die Wirtschaft stellen. Dabei kommt es darauf an, dass sie die Herausforderungen für unsere Unternehmen in den Blick nehmen. Wir brauchen vor allem gute Rahmenbedingungen für betriebliche Investitionen und eine tragfähige Klimapolitik gemeinsam mit der Wirtschaft“, sagte Adrian. „Denn eine positive wirtschaftliche Entwicklung ist die notwendige Basis für Arbeitsplätze, Wohlstand und staatliche Leistungen.“