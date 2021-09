Sonderparteitag der FDP : Lindner zeigt eine Präferenz für Jamaika, mehr aber auch nicht

FDP-Chef Christian Lindner will vor der Wahl keine Koalitionsaussage machen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Auf ihrem Sonderparteitag in Berlin empfehlen sich die Liberalen als „Garanten der Mitte“ – als Alternative zu einer verunsicherten Union und als Bollwerk gegen ein mögliches Linksbündnis. Parteichef Lindner lässt sich aber weiterhin alle Koalitionsoptionen offen.

„Nie gab es mehr zu tun“ – dieses Motto prangt auf der Wand im großen Saal des Berliner Estrel-Hotels. 507 Delegierte sind hierher gekommen, um auf dem FDP-Sonderparteitag eine Woche vor der Bundestagswahl ihrer Partei noch einmal Wind unter die Flügel zu blasen. Der Wahlkampf der Liberalen ist einmal mehr fast vollständig auf den Parteivorsitzenden Christian Lindner zugeschnitten. Lindner will die FDP in die nächste Regierung führen, nachdem er 2017 die Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen hatte platzen lassen und so die SPD in eine große Koalition trieb. Die hinterlässt nun nach dreieinhalb Jahren große politische Baustellen – im Sozialsystem, bei Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur, bei Steuern und Haushalt und vor allem beim Klimaschutz.

Lindner will helfen, diese Baustellen aufzuräumen – am liebsten als Teil einer Jamaika-Koalition, die er vor vier Jahren noch verschmähte. Allerdings hat sich die FDP auch andere Koalitionsoptionen bewusst offen gelassen: Eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen etwa oder auch eine Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP will sie nicht ausschließen.

Lindners Ziel ist nun Platz drei bei der Bundestagwahl. Der sei für die Liberalen bei aktuell zwölf bis 13 Prozent in Reichweite, nur noch drei Prozentpunkte trennten sie von den Grünen. In seiner einstündigen freien Rede auf dem Parteitag geht es dem Partei- und Fraktionschef vor allem um eines: die Liberalen gegen alle Wettbewerber inhaltlich abzugrenzen, die FDP als „Garant der Mitte“ allen noch unentschlossenen bürgerlichen Wählern zu empfehlen.

Lindner knöpft sich als Erstes die Grünen vor. Er akzeptiert die Dringlichkeit des Klimaschutzes, will ihm aber mit anderen Rezepten begegnen als die Ökopartei: Statt auf Verbote und Subventionen setzt er auf private Investitionsbereitschaft. Als Beispiel nennt er den Chemiekonzern BASF, der mit einem Windpark in der Nordsee seinen eigenen grünen Wasserstoff produzieren will. „Wenn die Grünen Berlin zu einem Bullerbü machen wollen, dann ist das ihr Leitbild auch für Deutschland insgesamt“, sagt Lindner. Die FDP dagegen vertraue auf „German Engineering“ beim Klimaschutz. Durch eine „Kampfansage an den Bürokratismus“, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren will Lindner den Klimschutz vorantreiben.

Auch bei Rente, Mindestlohn und Hartz IV geht die FDP ganz anders heran als SPD, Grüne und Linke. Die Menschen sollten selbst entscheiden, wann sie in Rente gehen wollten, nicht der Staat. In die Rentenversicherung wil Lindner einen zusätzlichen Kapitalstock einbauen, der wie in Schweden in internationale Aktien investieren soll. Das Versprechen des Sozialstaats dürften nicht höhere Mindestlöhne oder Transferleistungen sein, sondern „dass man sich selbst aus der Fürsorgeleistung befreien kann“.

Während sich Unionskandidat Armin Laschet von SPD, Grünen und Linken in der Steuerpolitik „wohltuend abhebt“, trommelten diese für Steuererhöhungen für Vermögende und Gutverdienende. Diese Parteien dächten nur darüber nach, wie sie große Vermögen kleiner machen könnten, damit es in den „klebrigen Fingern des Staates“ lande. Die FDP dagegen wolle alles tun, damit kleine Vermögen größer würden, sagt Lindner unter Beifall.

Der FDP-Chef hatte sich in einer neuen Regierung als Bundesfinanzminister bereits empfohlen. Gleich zu Beginn wolle er ein „Super-Abschreibungsprogramm“ für Investitionen etwa in Digitalisierung auf den Weg bringen. „Das könnte der Auftakt für ein Jahrzehnt der Entlastung sein“, sagt Lindner. Deutschland müsse zurück auf den Wachstumspfad. So will es ihm gelingen, trotz des aktuellen Schuldenbergs die Schuldenbremse einzuhalten und Steuererhöhungen auszuschließen.

Lindner zitiert nun ein Interview, das Grünen-Chef Robert Habeck, der ebenfalls Finanzminister werden will, einer Tageszeitung gegeben hat. Darin habe der Grüne erklärt, es sei besser, das Wort „Schulden“ durch „Kredite“ zu ersetzen, weil im Wort „Kredit“ das Wort „Vertrauen“ stecke und das sei besser als „Schuld“. Lindner: „Da habe ich mir gedacht: „Das kann ja heiter werden in der nächsten Zeit!“.

Richtig spannend wird es, als Lindner kleine Hinweise auf seine Koalitionspräferenzen gibt. „Man kann ja auch den Grünen ein bisschen assistieren, wie sie ihre Vorhaben besser finanzieren können - ohne die Steuern zu erhöhen und ohne die Schuldenbremse aufzuweichen“, sagt er und spielt damit auf die mögliche Regierungsbeteiligung beider Parteien an. Die SPD sei nicht Olaf Scholz, sondern auch Saskia Esken und Kevin Kühnert. SPD und Grüne „flirten mit einer Linkspartei, die lumpige 75 Prozent Spitzensteuersatz“ wolle. Mit ihrem jüngsten Afghanistan-Votum habe die Linkspartei ihr wahres Gesicht gezeigt.

Seine letzten Minuten spart sich der FDP-Chef für die Union auf. „Mit Laschet arbeiten wir fair und partnerschaftlich in NRW zusammen“, sagt Lindner. Dennoch sei die Schwäche der Union überraschend. In der Steuerpolitik habe es manche Wendung bei der Union gegeben, man wisse nicht, was sie mehrheitlich wolle. Die Union sei mit sich nicht im Reinen. In dieser Situation wachse der FDP eine besondere Verantwortung zu.

Doch die Liberalen ließen sich von der Union auch nichts vorschreiben. „Ausgerechnet die Union verlangt von uns, dass wir etwas ausschließen sollen“, ruft Lindner und meint damit ein mögliches sozial-liberales Ampelbündnis. Dabei sei die Union 2017 bereit gewesen, „die Kompetenz in der Energie- und Umweltpolitik an die Grünen abzugeben“. Die Union habe ihr Koordinatensystem nach links verschoben. „Von dieser Union nehmen wir keine Anweisungen entgegen, wo kommen wir denn dahin!“, ruft Lindner unter tosendem Applaus.