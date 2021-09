Briefwahl auf den letzten Metern : Pech gehabt - gewählt ist gewählt

Auch die per Briefwahl eingegangenen Stimmen werden erst am Wahlsonntag ab 18 Uhr ausgezählt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Wer noch per Brief wählen will, muss sich sputen. Denn bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Tage. Was gilt es zu beachten - und warum fordert der erwartete Rekordanteil auch die Demoskopen heraus? Fragen und Antworten zur Briefwahl auf den letzten Metern.

Es kann vorkommen, dass man die eigene, frühe Wahlentscheidung dann doch bereut. Sich sozusagen verwählt hat. Weil zum Beispiel beim letzten TV-Triell der eine Kanzlerkandidat oder die eine Kanzlerkandidatin sich plötzlich überzeugender präsentieren konnte. Doch die Briefwahlunterlagen sind schon abgeschickt. Und nun? Was auf den letzten Metern bis zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag bei der Briefwahl wichtig ist - Fragen und Antworten.

Kann man sich noch einmal um entscheiden?

Nein, Pech gehabt. Es gilt: Gewählt ist gewählt. Praktisch - und rechtlich sowieso - wäre dies auch gar nicht umsetzbar. Laut Bundeswahlleiter gelten sogar Stimmen von Verstorbenen: „Die Stimmen eines Wählers, der an der Briefwahl teilgenommen hat, werden nicht dadurch ungültig, dass er vor dem oder am Wahltag stirbt.“

Worauf muss man jetzt noch achten?

Die Zeit drängt. Deswegen muss man auf die Fristen achten, die bundesweit einheitlich sind. Die Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel müssen spätestens am Wahltag, also dem 26. September, bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Nur dann kann die Stimmabgabe berücksichtigt werden. Achtung: Auch, wenn Bundestagswahl ist, stellt die Post am Sonntag nicht zu. Auf den letzten Metern müssen die Unterlagen daher abgeben oder in den Hausbriefkasten der jeweiligen Gemeinde geworfen werden. Der Antrag für die Briefwahl kann man noch bis spätestens Freitag, den 24. September, 18 Uhr vorgelegen.

Gibt es die Briefwahl vor Ort?

Ja. Klingt komisch, ist aber so. Wahlberechtigte haben auch die Möglichkeit, „an Ort und Stelle“ die Briefwahl durchzuführen. Wer sich seine Briefwahlunterlagen noch schnell persönlich abholt, kann Erst- und Zweitstimme direkt in der Behörde abgeben.

Wie wird die Briefwahl ausgezählt?

Die Briefwahlumschläge werden erst einmal ungeöffnet gesammelt. Bis zum Wahltag bleiben sie unter Verschluss. Erst dann werden sie den eigens eingerichteten Briefwahlvorständen übergeben. Sie öffnen dann ab ca. 15 Uhr die roten Umschläge und prüfen, ob der Wahlschein korrekt ausgefüllt wurde und die blauen Stimmzettelumschläge in Ordnung sind. Diese werden dann in eine Briefwahlurne geworfen. Der Behälter wird auch erst um 18 Uhr geöffnet, wenn ausgezählt werden darf.

Mit welchem Aufkommen wird gerechnet?

Gaben 1990 nur 9,4 Prozent der Wähler per Brief ihre Stimme ab, waren es 2017 bereits 28,6 Prozent. Wegen Corona wird nun mit einem neuen Rekord gerechnet. So verschickten einige Städte bereits deutlich mehr Unterlagen als vor vier Jahren. München hat demnach in der vergangenen Woche bereits die 50-Prozent-Marke im Visier gehabt, in Hamburg waren es knapp 40 Prozent der Wahlberechtigten, die Briefwahlunterlagen angefordert haben, in Köln gut 41 Prozent.

Wie geht die Post damit um?

Auf das hohe Briefwahlaufkommen habe man sich vorbereitet, so Post-Sprecher Alexander Edenhofer. „Das hat bei uns absolute Priorität.“ Die Umschläge würden in den 82 Briefzentren gesammelt und dann persönlich bei den zuständigen Behörden übergeben. Mehr Personal sei dafür aber nicht notwendig.

Ist wegen des hohen Briefwahlanteils die Bundestagswahl eigentlich schon (vor-)entschieden?

Nein. Matthias Jung von der „Forschungsgruppe Wahlen“ sagt: „Wir glauben, dass der Anteil der Briefwähler die 50 Prozent nicht überschreiten wird, da die Angst vor Corona im Vergleich zu den Frühjahrswahlen doch rückläufig ist.“ Die Wahl sei daher „in gewissen Grenzen bis zum Schluss offen“. Auch würden viele Wähler eine Entscheidung erst am kommenden Sonntag treffen. „Und angesichts nicht mehr so stark ausgeprägter Bindung an einzelne Parteien sind sehr viele da recht flexibel geworden“, so Jung zu unserer Redaktion. Hinzu kommt, dass nicht jeder die Briefwahlunterlagen auch absendet.

Was heißt das für die Demoskopen am Wahltag?

Ganz klar: Die Vielzahl an Briefwählern bedeutet, dass für die Befragung am Wahltag und die Hochrechnungen danach die Fehlerintervalle größer werden „und die gewohnte Präzision vielleicht etwas geringer“, so Jung.

