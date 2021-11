Migration : Bundestagspräsidentin fordert rasche Hilfe für Migranten

Berlin Angesichts der sich zuspitzenden Situation von Tausenden Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze fordert Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die EU zum Handeln auf.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt harren Tausende Migranten seit mehreren Tagen an der belarussischen Grenze in provisorischen Camps im Wald aus. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wird beschuldigt, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen.