An diesem Freitag macht der Bundestag Nägel mit Köpfen. Er verlängert mit Mehrheit das Mandat für den Mali-Einsatz – zum letzten Mal. Gegen die Stimmen der Union, die einen früheren Abzug will und dies auch mit der Sicherheit deutscher Soldaten begründet. In spätestens zwölf Monaten soll – nach dann elf Jahren in Mali -- diese aktuell gefährlichste Bundeswehr-Mission Geschichte sein. Die Militärjunta in Bamako, die vor zwei Jahren durch einen Putsch erneut an die Macht gekommen war, hatte zuletzt immer wieder der Bundeswehr Überflugrechte für ihre Aufklärungsdrohnen verweigert und die Bedingungen für den Einsatz ausländischen Truppen verschlechtert. Am Donnerstag demonstrierten in der malischen Hauptstadt Bamako mehreren tausend Menschen und forderten dabei den Abzug der UN-Truppen, deren Teil das deutsche Kontingent ist. Die EU hatte ihre Mission in Mali bereits vor einem Jahr faktisch beendet – eine Reaktion auf die Entscheidung der Regierung in Bamako, russische Wagner-Söldner ins Land zu lassen, die dort für Ordnung und Stabilität sorgen sollten. Den Wagner-Söldnern werden inzwischen schwerste Verbrechen an der malischen Zivilbevölkerung zur Last gelegt.