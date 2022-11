Gesetz : Bundestag und Bundesrat stimmen über Bürgergeld ab

Berlin Das Bürgergeld musste noch eine Extra-Runde drehen - im Vermittlungsausschuss. Nun soll die Reform, die „Hartz IV“ ersetzen soll, aber in Bundestag und Bundesrat unter Dach und Fach gebracht werden.

Beim geplanten Bürgergeld geht es nach dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss an diesem Freitag in die Schlussabstimmungen in Bundestag und Bundesrat. Damit soll das Gesetz in wesentlichen Teilen zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten können. Der Vermittlungsausschuss von Parlament und Länderkammer hatte den bereits im Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf in einigen Punkten verändert, nachdem er im Bundesrat gescheitert war.