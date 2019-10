Grundgesetzänderung nötig : Bundestag soll Grundsteuer-Reform verabschieden

Berlin Der Bundestag will heute (ab 09.00 Uhr) nach langem Ringen mit den Ländern die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegte Reform der Grundsteuer verabschieden. Dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig.

Der Deutsche Städtetag begrüßte die Einigung auf eine Reform der Grundsteuer als einer der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der dpa, gut sei auch, „dass die Grundsteuer wertorientiert bleiben wird. Ob ich in einer Villa in bester Lage wohne oder im unsanierten Altbau am Stadtrand, ist ein Unterschied und muss sich in der Grundsteuer widerspiegeln. Das ist wichtig, damit sie von den Menschen akzeptiert und als gerecht empfunden wird.“