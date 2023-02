Debatte über Deutschlandticket : Die 49er-„Revolution“ erreicht den Bundestag

Analyse Berlin Das 49-Euro-Ticket befindet sich auf der Zielgeraden. Der Bundestag beriet erstmals die Gesetzespläne von Verkehrsminister Volker Wissing. Hält der Fahrschein das, was der Minister sich von ihm verspricht?

Wer Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im Bundestag beobachtete, bekam vom Verkehrsminister einiges geboten: Kopfschütteln, Stirnrunzeln, zwischendurch erstaunte Blicke und fröhliches Grinsen. Ein Hauch von Revolution lag in der Luft. Und wie das bei Revolutionen so ist, sie erhitzen ganz unterschiedlich die Gemüter. Vor allem dann, wenn sie lediglich 49 Euro kosten sollen.

Der FDP-Mann ergänzte, Menschen ließen sich durchaus motivieren, den ÖPNV stärker zu nutzen, „wenn man ihnen ein attraktiveres Tarifangebot macht und die Tarifstrukturen konsequent vereinfacht“. Das habe bereits der Erfolg des Neun-Euro-Tickets gezeigt, so Wissing. Zwei Minister-Klarstellungen mussten dann noch sei: Erstens sei die Entlastungswirkung auf dem Land deutlich höher, weil die Fahrscheine dort teurer seien, meinte Wissing. Das Problem des fehlenden Angebots dort werde man jetzt ebenso lösen. Und zweitens: Niemand werde ausgeschlossen, weil er kein Handy habe. Digital sei auch eine Chipkarte. „Damit kommen die Menschen seit Jahrzehnten zurecht, und zwar jeden Alters“, so der Minister. Etwa beim Geldabheben.

Die Opposition wollte freilich nicht wirklich in den revolutionären Jubelchor mit einstimmen. Grundsätzlich begrüße man die Einführung eines bundesweit einheitlichen ÖPNV-Tickets, meinte Unions-Verkehrsexperte Michael Donth. Doch es gebe mehr Minus- als Pluspunkte. Aus Länderkreisen höre man schon, dass der Einführungspreis von 49 Euro schnell steigen werde – „warum machen wir es nicht gleich ehrlich?“, fragte Donth. Außerdem wollte der CDU-Mann wissen, wo denn die 10.000 Lesegeräte für die Chipkarten herkommen würden, die in den Verkehrsverbünden fehlten. Was sei mit den Semestertickets, wie würden die Einnahmen verteilt? Probleme, die nach wie vor ungeklärt seien, so Donth. Und Fernbusse könnten gar nicht genutzt werden.