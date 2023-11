Umwelt Bundestag beschließt Gesetz zur besseren Klimaanpassung

„Wir müssen wieder zum Grundkonsens zurückkommen, dass wir die Menschen in unserem Land vor den dramatischen Folgen der Klimakrise schützen müssen“, sagte Lemke in der Debatte im Bundestag. Die Krux liege jedoch in der Finanzierung. „Klimaschutz und Klimavorsorge verursachen Kosten. Aber wenn wir das unterlassen würden, wären die Kosten ein Vielfaches höher.“