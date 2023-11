Störungen im Bundestag AfD-Fraktion erhielt die mit Abstand meisten Ordnungsrufe

Die Statistik zeigt allerdings auch, dass es schon einmal eine Zeit im Bundestag gab, in der es noch turbulenter zuging in den Debatten – jedenfalls noch deutlich mehr Ordnungsrufe erteilt wurden. Nämlich in der 10. und 11. Wahlperiode. Damals, im Jahr 1983, zogen die Grünen erstmals in den Bundestag ein. Allein in den ersten vier Jahren ihrer Parlamentszugehörigkeit gab es insgesamt 132 Ordnungsrufe. Und in der 11. Wahlperiode von 1987 bis 1990 noch einmal 78. Welche Fraktionen in dieser Zeit die meisten Ordnungsrufe erhielten, gibt die vorliegende Statistik jedoch nicht her.