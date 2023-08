Kabinettsklausur Schloss Meseberg Bundesregierung will Wirtschaft stärker entlasten als geplant

Wieder einmal hat sich das Kabinett hier im Gästehaus der Regierung in der brandenburgischen Provinz für zwei Tage versammelt, um die eigene Zusammenarbeit zu verbessern. Das Bild, das die Ampel-Koalition in den vergangenen Monaten nach außen abgegeben hat, ist das einer hoffnungslos zerstrittenen Truppe. In Interviews zeigten Minister aufeinander, wiesen sich gegenseitig Schuld für verschleppte Gesetze zu, rangen in durchgestochenen Briefen um die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit. Doch als kurz vor der Sommerpause endlich eine Einigung zwischen den Ampel-Fraktionen beim heftig umstrittenen Heizungsgesetz stand - unter direkter Beteiligung von Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) - wuchs bei vielen Ampel-Politikern wieder die Hoffnung auf ein bisschen mehr Harmonie nach der sommerlichen Auszeit.