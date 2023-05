Russischer Angriffskrieg Bundesregierung: Milliardenschweres Waffenpaket für Ukraine

Selenskyj traf am Vormittag in der italienischen Hauptstadt Rom ein, wo er um weitere Unterstützung für den Krieg gegen Russland werben dürfte. Geplant waren im Laufe des Tages Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella, Regierungschefin Giorgia Meloni und auch Papst Franziskus, wie Selenskyj auf Twitter schrieb. Die Visite in Rom bezeichnete er als „wichtigen Besuch, um den Sieg der Ukraine zu erreichen“. Der Sender Rai teilte mit, am Abend sei Selenskyj Gast in der TV-Show „Porta a Porta“. Dies ist der letzte bekannte Programmpunkt des Tages in Rom.