Ausgleichszahlung Bundesregierung: Klimageld soll bis spätestens 2027 stehen

Angesichts der Absage an ein Klimageld in dieser Wahlperiode fordert die SPD einen anderen sozialen Ausgleich für höhere CO2-Preise. „Sozialer Ausgleich ist Demokratiekleber, der die Gesellschaft zusammenhält“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nach Gremiensitzungen in Berlin. Kühnert sagte, „dass es nicht sein kann, dass wir die täglichen Verbräuche (...) bepreisen, wenn dabei Emissionen erzeugt werden, dass es aber keinen entsprechenden Rückfluss dieser Mittel an die Verbraucher gibt“. Dies könnten steuerliche Rabatte, eine Fernpendlerpauschale oder andere Maßnahmen sein.