Versorgungssicherheit Bundesregierung einigt sich auf Strategie für neue Kraftwerke

Die Strategie soll Klarheit über den Bau neuer Gaskraftwerke schaffen, die in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Klarheit erwartet die Energiebranche sowohl was die Finanzierung als auch die Kapazitäten der neuen Kraftwerke angeht. Diese sollen Versorgungssicherheit in sogenannten Dunkelflauten schaffen, also in Phasen, in denen kein Strom aus Solar- oder Windkraft gewonnen werden kann. Die Kohlekraftwerke, die diese Aufgabe bisher übernommen haben, sollen nach dem Willen der Ampel-Koalition „idealerweise“ bis 2030 abgeschaltet werden. Die neue Strategie soll damit auch den Kohleausstieg absichern.