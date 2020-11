Bundespräsident spricht mit Corona-Genesenen : Steinmeier: „Rücksichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht"

Berlin Joachim Huber, 62, Medienredakteur des Berliner Tagesspiegel, hat die Corona-Hölle durchgemacht. Beatmung, Koma, Muskelschwund, Nierenversagen, Herzinfarkt. Das war im Frühjahr, noch heute ist er nicht vollständig genesen.

„Corona ist ein Arschloch“, hat Huber danach geschrieben. Jetzt zitiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diesen Satz, der eigentlich so gar nicht zu einem Staatsoberhaupt passt. Und er lacht, als der per Video zugeschaltete Remscheider Arzt Heinz-Wilhelm Esser ergänzt: „Corona ist ein dreifaches Arschloch“.

Eineinhalb Stunden nimmt sich Steinmeier Zeit, um mit Huber, Esser und weiteren drei Corona-Genesenen zu reden und um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie schlimm die Krankheit ist. Esser zum Beispiel ist mit 46 noch recht jung und hatte Corona nur bemerkt, weil in seinem Unterschenkel ein Gefäß entzündet war. Clarissa Engels, 26, berichtet, was ihr nach der Ansteckung bei einer Karnevalsfeier in Heinsberg passierte: Atemnot, der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Acht Wochen war sie krank. Vor allem das Kurzzeitgedächtnis ist schwächer geworden. Ähnlich erging es Nadja Alzner, 31, eine der ersten Infizierten in Berlin. Nur Popstar Mike Singer, 20, hatte einen leichteren Verlauf. Aber schwer genug, um seine Altersgenossen zu warnen: „Es passiert so schnell“, sagt er.