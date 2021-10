Auszeichnung : Bundespräsident Steinmeier ist Ehrenbürger Berlins

Berlin Die bundesdeutsche Haupstadt ist um einen Ehrenbürger reicher. In einer Feierstunde im Roten Rathaus wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geehrt.

Steinmeier nahm die Urkunde, mit der ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen wurde, bei einer Feierstunde im Roten Rathaus entgegen. In seiner Dankesrede erinnerte das Staatsoberhaupt an Berlinbesuche in seiner Studentenzeit, langes Warten an der DDR-Grenze, an Cafés und Kneipen in Kreuzberg, an das Wendejahr 1989/90 und den Umzug der Bundesregierung nach Berlin.