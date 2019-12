Weihnachtsansprache : Präsident fordert selbstbewusste Demokraten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht Mut zu Zivilcourage. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Saarbrücken Bundespräsident Steinmeier appelliert in seiner Weihnachtsansprache an die Bürger, Verantwortung für die Demokratie wahrzunehmen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Einsatz für die Demokratie ermutigt. „Wir brauchen die Demokratie – aber ich glaube: Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns“, sagte das Staatsoberhaupt laut vorab verbreitetem Redetext in seiner Weihnachtsansprache. Dabei erinnerte er an den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in der damaligen DDR als „Versprechen“ und „Verheißung der Demokratie“ sowie an den Anschlag auf die Synagoge von Halle als Herausforderung an alle, „stark und wehrhaft“ für die Demokratie einzustehen. „Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger – mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität.“

Steinmeier wandte sich gegen den Vorwurf, dass es zu wenig Meinungsfreiheit gebe. Davon könne nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: „So viel Streit war lange nicht.“ Es gehe vielmehr um die Frage: „Was manchen wir jetzt mit all dem Streit? Wie wird aus der Reibung wieder Respekt? Wie wird aus der Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur?“ Hier seien alle gefordert, eine Antwort zu geben, sagte Steinmeier.

Hierfür stehe symbolisch auch die angegriffene Eingangstür der Synagoge von Halle: „Sie stehen und halten dagegen, wenn im Bus Schwächere angepöbelt werden; wenn jemand, der anders aussieht, beleidigt wird; wenn auf dem Schulhof, in der Kneipe rassistische Sprüche fallen.“ Dasselbe gelte im Netz und in den sozialen Medien: „Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob Sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen.“ Der Bundespräsident hob zugleich die Bedeutung des Engagements in der Nachbarschaft, im Verein und im Ehrenamt hervor.

Um Engagement der Bürger geht es auch vielen Geistlichen in ihren Weihnachtspredigten. Der katholische Pfarrer Klaus Leist aus St. Wendel hat zum Beispiel vor, dabei den Einsatz gegen den Klimawandel anzusprechen. „Wer dieses Thema wie manche Politiker oder auch Staaten und Länder herunterspielt und sich seiner Verantwortung hierfür nicht stellt, sündigt gegen Gottes Schöpfung“, sagte er vorab zur SZ. In ähnlicher Weise hatte schon der Trierer Bischof Stephan Ackermann deutliche Worte an Politiker und alle Bürger gerichtet. Gegen die Erderwärmung werde „zu wenig getan“. Zudem fehle „der Mut, es wirklich beherzt anzugehen“.