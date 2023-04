Illegale Migration nach Deutschland Bundespolizei-Gewerkschaft lehnt stationäre Grenzkontrollen ab

Bei der Bundespolizei pocht man auf ein Bündel an Maßnahmen, um illegale Migration nach Deutschland einzudämmen. „Neben einer besseren Ausstattung der deutschen Behörden wäre es dringend notwendig, die EU-Außengrenzen mit der Hilfe von Frontex härter zu schützen. Es braucht zudem einen klaren Verteilungsschlüssel in der EU und in allen EU-Staaten dieselben Bedingungen für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen“, sagte Gewerkschafter Roßkopf. Erst dann könne man mit einer Entspannung bei der illegalen Migration nach Deutschland rechnen. „Denn bis es bilaterale Abkommen mit den Herkunftsländern geben wird, ist es ein langer und schwerer Weg. Bislang gibt es da keinerlei Fortschritte zu verzeichnen“, so Roßkopf. Der FDP-Politiker Joachim Stamp soll als Sonderbevollmächtigter diese Aufgabe für die Bundesregierung angehen. Er hat das Amt jedoch erst im Februar angetreten.