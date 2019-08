Bundeskanzlerin trifft Abbas : Merkel bekräftigt Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung in Nahost

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel einer politischen Lösung für den festgefahrenen Nahostkonflikt bekräftigt. Diese müsse dazu führen, dass sowohl das palästinensische als auch das israelische Volk in Frieden und Sicherheit leben könnten, sagte Merkel vor einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Donnerstag in Berlin.

Möglich sei dies nur durch eine zwischen den Konfliktparteien vereinbarte Zwei-Staaten-Lösung.