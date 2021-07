Dringender Impfappell der Kanzlerin : Merkel wirbt zur rechten Zeit

Berlin Angela Merkel ist seit langem mal wieder in Sachen Corona aufgetreten. In letzter zeit war von ihr wenig zu hören. Nun findet sie klare Worte.

Man erinnert sich: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer TV-Ansprache zur Beginn der Corona-Krise im März 2020. Sie hat Recht behalten. In Deutschland sind an und mit der Pandemie bisher über 91.000 Menschen gestorben. Und noch immer grassiert das Virus, einzig die rasant schnell entwickelten Impfstoffe halten die Pandemie in Schach. Egal, wie man Merkels politische Agieren in der Zeit der Pandemie bewertet: Die Warnung damals kam zum rechten Zeitpunkt, die Dramatik der Ansprache war richtig.

Indem die Kanzlerin eine Impfpflicht ablehnt, hält sie Wort. Sinnvoll im Sinne der Pandemiebekämpfung wäre eine Impflicht sicher, sie politisch durchzusetzen ist in einer liberalen Gesellschaft zu Recht schwierig und heikel. Zumal die Experten davon ausgehen, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung grundsätzlich hoch ist Die Zugänge zum Impfen müssen aber erleichtert werden. Supermarkt-Parkplätze, mobile Impfteams am Marktplatz, vor Schwimmbädern, vor Kirchen und vor Moscheen, am späten Abend vor Clubs - all das ist sinnvoll. Angebote an sozialen Brennpunkten in vielen Sprachen dringend notwendig. Impfen rettet Menschenleben, schützt andere und einen selbst. Dieser politische Appell - er war nötig.