Debatte um Schuldenbremse und Bundeshaushalt Plötzlich ist doch noch Geld da für die Ahrtal-Hilfen

Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik warnte Regierung und Parlament vor einer weiteren Zuspitzung der Lage in der Ukraine schon jetzt. Die Lieferung nordkoreanischer Raketen an Russland habe die Lage fundamental verschlechtert, zudem sei in Russland mit einer neuen Rekrutierungswelle zu rechnen. Bei einem Wegfall der US-Hilfe für die Ukraine kämen erhebliche Zusatzkosten auf Deutschland zu, die gegebenenfalls durch das abermalige Aussetzen der Schuldenbremse finanziert werden müssten. Auch der Ökonom Lars Feld, politischer Berater des Finanzministers, räumte ein, dass dieser Fall eintreten könnte. Im Moment müsse wegen der Lage in der Ukraine aber nicht über die Aussetzung der Schuldenbremse debattiert werden. Feld und andere Experten verwiesen auf die strenge Auslegung der Regeln zur Schuldenbremse durch das Verfassungsgericht.