Koalition muss Haushaltsloch stopfen Lindner plant Sparpaket in zweistelliger Milliardenhöhe

Auch im neuen Sparpaket sind Kürzungen bei staatlichen Leistungen zu erwarten, die nicht verfassungsrechtlich angreifbar sind. Betroffen wären davon in erster Linie das Arbeits-, das Familien- und das Gesundheitsministerium. Im Etat werde derzeit jeder einzelne Ausgabenposten überprüft, hatte Lindner vergangene Woche der „Rheinischen Post“ gesagt. Geplant seien Gesamtausgaben von 424 Milliarden im kommenden Jahr. Bereits jetzt sei aber eine Finanzierungslücke von 14 bis 18 Milliarden Euro absehbar, die durch Einsparungen geschlossen werden müsse — und zwar unabhängig von zusätzlichen Ausgabenwünschen der Ministerien in Höhe von insgesamt 70 Milliarden Euro. Lindner will nach 2023 auch im Jahr 2024 die Schuldenbremse unbedingt einhalten. Die Steuerschätzung am 11. Mai dürfte dabei nur wenig Entlastung bringen. Das Finanzministerium rechnet zwar gegenüber der letzten Schätzung im November mit einer etwas besseren Einnahmen-Prognose vor allem wegen anhaltend hohen Inflation und höherer Tarifgehälter. Doch den Mehreinnahmen würden auch inflationsbedingte Mehrausgaben des Staates gegenüber stehen.