Bundeshaushalt : Alles soll gehen — mit neuen Schulden

Finanzminister, Vize-Kanzler und auch noch SPD-Kanzlerkandidat: Olaf Scholz. Foto: AFP/MARKUS SCHREIBER

Analyse SPD-Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz plant in seinem letzten Etatentwurf für 2022 mit einer Neuverschuldung von 100 Milliarden Euro. Auch eine neue, voraussichtlich unionsgeführte Regierung will so schnell nicht aus den Defiziten herausfinden.