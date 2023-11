Geringer Spielraum im Bundeshaushalt 2024 Kosten für das Bürgergeld steigen deutlich

Trotzdem will die Ampel bei der sogenannten Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses am kommenden Donnerstagabend noch Milliardensummen verschieben. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wünscht sich außerplanmäßige Mehrausgaben in Milliardenhöhe für die Bundeswehr. Die FDP will durchsetzen, dass der Grundfreibetrag für die Steuerzahler deutlich angehoben wird. Dies müsse geschehen, weil es nicht sein könne, dass Bürgergeld-Bezieher zwölf Prozent mehr erhielten, die Steuerzahler, die das finanzieren müssten, aber leer ausgingen, argumentieren die Liberalen.