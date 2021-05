Urteil Bundesfinanzhof : Bundesfinanzministerium will Steuern für Rentner senken

Bundesfinanzministerium will Steuern für Rentner senken

Jutta Förster, vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof, bei der Urteilsverkündung. Foto: Peter Kneffel/dpa

München Der Bundesfinanzhof warnt vor überhöhten Steuern für Rentner. Das von SPD-Kanzlerkandidat Scholz geleitete Finanzministerium reagiert in Windeseile und kündigt eine Steuersenkung an.

Millionen Rentner können auf niedrigere Steuern hoffen. Nach zwei wegweisenden Urteilen des Bundesfinanzhofs will das Bundesfinanzministerium die Rentenbesteuerung ändern.

In der kommenden Wahlperiode solle zusammen mit einer Reform der Einkommensteuer auch die Besteuerung der Rentenbeiträge in Angriff genommen werden, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin.