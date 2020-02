Bundesfinanzminister : Scholz kritisiert EU-Haushaltsplan

Brüssel Die Europäische Union muss sich in ihren Ausgaben nach Auffassung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mehr auf Zukunftsthemen konzentrieren. EU-Ratspräsident Charles Michel tue das in seinem Vorschlag für den Finanzrahmen 2021 bis 2027 zu wenig.

„Das, was für die Zukunft wichtig ist, ist noch nicht so ausgebaut, dass man damit zufrieden sein kann“, sagte Scholz vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Montag. Europa müsse bei modernen Technologien vorne dran bleiben. „Das muss sich auch im Haushalt der EU niederschlagen“, sagte Scholz. Auch andere europäische Minister forderten Nachbesserungen.