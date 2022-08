Deutschland, Frankfurt, 13.02.2019 Fuer Ihr Archiv Foto: Prof.Dr. Joachim Nagel, seit dem 1. Januar 2022 der Nachfolger des zurueckgetretenen Jens Weidmann Praesident der Deutschen Bundesbank. Für Ihr Archiv *** Germany, Frankfurt, 13 02 2019 For your archive Photo Prof Dr Joachim Nagel, since 1 January 2022 the successor of the resigned Jens Weidmann President of the German Bundesbank For your archive Foto: Sepp Spiegl / imago