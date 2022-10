Bevölkerungsschutz : Bundesamts-Chef sieht Neubau von Bunkern skeptisch

In Hamburg existieren noch hunderte unterirdische und oberirdische Luftschutzbunker - wie hier in der Feldstraße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin Die Frage nach Schutzbunkern kommt seit Beginn des Kriegs in der Ukraine auch in Deutschland wieder auf. BBK-Chef Tiesler sieht eine Alternative zu Neubauten.

Der russische Angriff auf die Ukraine und seine Folgen haben die Frage in den Blick gerückt, wie gut der Bevölkerungsschutz in Deutschland auf Krisensituationen wie Stromausfälle oder gar ein Kriegsszenario vorbereitet ist. Man könne sich nicht vor der Frage drücken, „was es bedeuten würde, wenn eines Tages auf deutschem Boden wieder Krieg wäre“, sagte Tiesler in dem Interview.