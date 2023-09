Auch 33 Jahre nach der Einheit Ostdeutsche verdienen noch immer 600 Euro weniger als West-Kollegen in Vollzeit

Vollzeitbeschäftigte in Ostdeutschland mit einem sozialversicherungspflichtigen Job verdienen im Schnitt nach wie vor knapp 600 Euro brutto weniger als ihre Kollegen in Westdeutschland. Das geht aus einer Sonderauswertung von Daten hervor, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) auf ein Ersuchen der Linken-Politikerin Susanne Ferschl durchgeführt hat. Demnach lag das mittlere Bruttomonatseinkommen eines ostdeutschen Vollzeitbeschäftigten im vergangenen Jahr bei 3157 Euro. In Westdeutschland bezog sein Kollege dagegen im Schnitt 3752 Euro.