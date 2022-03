Auslaufen der Corona-Maßnahmen des Bundes : Infektionsschutzgesetz (mün)

karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, spricht im Plenum im Bundestag in der Debatte zum Infektionsschutzgesetz. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen: Es bedeutet, dass sich der Bund trotz hoher Fallzahlen aus der Pandemie-Bekämpfung weitestgehend zurückzieht. Künftig müssen die Länder entscheiden. Warum das so umstritten ist.

Es ist ein schwieriger Auftritt im Bundestag für Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker und Mediziner muss am Freitag angesichts von Rekord-Inzidenzen Lockerungen der Corona-Politik des Bundes erklären. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht nur noch einen Basisschutz vor - künftig müssen die Länder mit hohen Fallzahlen Maßnahmen in ihren Parlamenten beschließen.

Das Infektionsschutzgesetz des Bundes läuft am 19. März aus, deswegen waren neue Regeln notwendig geworden. Bis zum 2. April gelten noch Übergangsregelungen.

Lauterbach verteidigt die geplanten rechtlichen Neuerungen. Es handele sich um einen „schweren Kompromiss“, sagt der SPD-Politiker. „Das ist aber nicht der Kompromiss zwischen Team Freiheit und Team Vorsicht.“ Man müsse die rechtliche Lage beachten. „Wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die nicht bereit sind die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen, die Balance wird geändert.“

Durch die Omikron-Variante sei eine flächendeckende Überlastung der Kliniken nicht mehr zu befürchten. Lauterbach weist darauf hin, dass in Gebieten wo dies zu erwarten sei, die sogenannte Hotspot-Lösung mit schärferen Maßnahmen zum Einsatz kommen kann. Das sei der richtige Kompromiss. Sollte sich die Lage ändern sei man jederzeit bereit das Infektionsschutzgesetz erneut anzupassen.

Bisherige Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Supermärkten, Gastronomie und Handel werden mit dem neuen Gesetz fallen. Künftig ist nur noch ein Basisschutz mit Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie einer Testpflicht in Heimen, Schulen und Kitas vorgesehen. Für regionale sogenannte Hotspots kann es weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Dazu zählen die bekannten 3G- und 2G-Nachweispflichten, erweiterte Maskenpflichten sowie Abstands- und Hygieneregeln - aber beispielsweise keine Begrenzung der Personenzahl für Veranstaltungen und auch keine Kontaktbeschränkungen mehr. Ein Hotspot kann auch ein ganzes Bundesland sein.

Auch am Arbeitsplatz werden die Regeln gelockert. Die 3G-Regel fällt weg. Betriebe können weiter das Tragen von Masken festlegen, müssen aber nicht mehr verpflichtend Corona-Tests zur Verfügung stellen und Homeoffice ermöglichen.

Die Länder haben das neue Gesetz bereits einhellig als zu wenig konkret und schwerer umsetzbar kritisiert. Auch bei SPD und Grünen gibt es Kritik, die FDP wehrt sich aber gegen strengere Regeln. Zum Schutz von besonders verletzlichen Menschen - wie vulnerablen Gruppen in Heimen oder Personen mit Vorerkrankungen - rufen die Vertreter der Ampel-Koalition zum freiwilligen Tragen vom Masken etwa im Supermarkt auf. Wer verletzliche Personen schützen wolle, trage weiter Maske,

Auch die Opposition lässt kein gutes Haar an dem Regelwerk. Die Neuerungen erzeugten ein Wirrwarr, betont der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge und weist auf die heftige Kritik der Länder-Regierungschefs hin, die diese am Vortag in einer Spitzenrunde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) geübt hatten.

„Es ist ein absolutes Novum in der Geschichte, dass 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dieser Bundesregierung in Protokollerklärungen sagen, dass es so nicht geht.“ Die Koalition habe nicht geklärt, wann genau eine Kliniküberlastung drohe. Dies ist das von der Ampel vorgesehene hauptsächliche Kriterium dafür, dass die Länder selbst für Hotspots bestimmte Schutzmaßnahmen beschließen können. Das Gesetz sei „ein einziger unscharfer Rechtsbegriff“, so Sorge.

Die Grünen machen deutlich, dass sie selbst unzufrieden sind mit dem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP). Es sei kein Geheimnis, dass sie sich mehr gewünscht hätten, sagt die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther. Auf die Länder komme nun eine große Verantwortung zu, die vorgesehene Übergangsfrist bis 2. April sowie die Regelungen für sogenannte Hotspots mit hohen Infektionszahlen zu nutzen. „Wenn die neuen Maßnahmen nicht ausreichen werden, müssen wir nachsteuern.“ Doch allen Bauchschmerzen in den Reihen von SPD und Grünen: Am Ende der Debatte stimmt der Bundestag dann für das Gesetz. Für die Vorlage der Ampel-Koalition stimmen 388 Abgeordnete, 277 sind dagegen, es gibt zwei Enthaltungen. Der Bundesrat sollte am Nachmittag noch zustimmen. Die Corona-Politik in Deutschland steht nun auf einer neuen Grundlage - zwei Jahre nach Beginn der Pandemie.

