Flüchtlinge Bund und Länder wollen zu Lösungen bei Migration kommen

Am 6. November finden in Berlin Beratungen aller Ministerpräsidenten mit Scholz statt. Dann soll es zu einer Einigung über die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung kommen, aber es sollen möglichst auch Lösungen in anderen Fragen gefunden werden. „Ich finde, es kommt jetzt darauf an, dass jetzt Tempo stattfindet bei den Lösungen der Fragen“, sagte Rhein. Er sei für ein Migrations-Paket „aus einem Guss“.