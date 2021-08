Ab Oktober : Bund und Länder beschließen Ende von kostenlosen Corona-Tests

Update Berlin Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Corona-Tests für Ungeimpfte ab 11. Oktober kostenpflichtig werden. Zugleich soll die Testpflicht in allen Landkreisen mit einer Inzidenz von über 35 aufrecht erhalten werden.

Das vom Bund finanzierte Angebot kostenloser Corona-Schnelltests für alle Bürger soll am 10. Oktober enden - ab 11. Oktober muss man sie in der Regel selbst bezahlen. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei Beratungen am Dienstag, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Quellen aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Eine abschließende Einigung über das gesamte Beschlusspapier zum Corona-Kurs für Herbst und Winter stand vorerst noch aus. Zunächst berichtete der „Spiegel“ über diese Verständigung.

Corona-Tests sollen außerdem weiterhin verpflichtend in öffentlichen Innenräumen vorgeschrieben sein, wenn die Inzidenz in dem entsprechenden Landkreis oder der kreisfreien Stadt über 35 liegt. Ungeimpfte müssen dann einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden, oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden, vorlegen. Davon betroffen sind unter anderem Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Innengastronomie, Sport- und Freizeitveranstaltungen, Gottesdienste sowie körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und die Beherbergung in Pensionen und Hotels. Das Tragen von Masken in ÖPNV und Einzelhandel soll außerdem beibehalten werden.