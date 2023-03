Schulen, Krankenhäuser oder Straßen Deutschland übernimmt Führungsrolle beim Wiederaufbau der Ukraine

Berlin · Während die Kämpfe in der Ostukraine unvermindert weitergehen, will die Bundesregierung den Wiederaufbau des von Russland angegriffenen Landes vorantreiben. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) stellte am Montag in Berlin eine Plattform vor, mit der die Hilfeleistungen besser koordiniert werden sollen.

27.03.2023, 16:55 Uhr

Entwicklungsministerin Svenja Schulze will schon jetzt Vorbereitungen für den Wiederaufbau in der Ukraine vorantreiben. Foto: dpa/Bernd Thissen

Von Maarten Oversteegen