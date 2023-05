Wahl in Bremen Es bleibt unruhig in der Ampel

Zum einen zeigt sich erneut, wie wichtig der Persönlichkeitsfaktor ist. Schon im Saarland, aber auch in Niedersachsen und jetzt in Bremen mit Andreas Bovenschulte haben starke SPD-Kandidaten überzeugt, bodenständig, nahbar, beliebt. Kanzler Olaf Scholz muss daran noch arbeiten. Für die Genossen in Berlin ist Bremen zumindest ein Stimmungsaufheller in Zeiten, in denen der Streit das Miteinander in der Ampel-Koalition dominiert. Und eine Stärkung.