Möglicher Hartz-IV-Nachfolger : Wer vom Bürgergeld profitiert, wie es wirkt – und wo es hakt

Berlin Ab 2023 soll das neue Bürgergeld Hartz IV ersetzen. Doch wie viel Bürgergeld gibt es, was ist mit Wohn- und Energiekosten, und lohnt sich Arbeiten so überhaupt noch? Wir beantworten einige der wichtigsten Fragen zum Thema.

Die Debatte ist hitzig: CSU-Chef Markus Söder kritisiert an der Bürgergeld-Reform „absolut sozial ungerechte Auswirkungen“, Grünen-Chefin Ricarda Lang nennt die Union eine „Partei der sozialen Kälte“, und FDP-Chef Christian Lindner warnt vor einem „Schäbigkeitswettbewerb“. Worum geht es? Und wer hat recht?

Wie viel Bürgergeld gibt es?

Das Bürgergeld soll am 1. Januar das ungeliebte Hartz-IV-Regelwerk ersetzen. Damit ist nicht nur ein Etikettenwechsel verbunden, sondern auch eine Anhebung der Leistungen und eine Änderung der Spielregeln. Die Erhöhung der Sätze ist dabei nicht das Problem. Auch CDU-Chef Friedrich Merz erklärte, man sei mit der neuen Höhe einverstanden. Das Bürgergeld bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Hartz-IV-Regelsatz von 53 Euro monatlich. Ein Alleinstehender erhält aktuell 449 Euro im Monat, künftig sollen es 502 Euro sein. Für ein Paar mit zwei Kindern (zwischen 14 und 17) erhöht sich die Hilfe von 1605 Euro im Monat auf 1793 Euro.

Was ist mit Wohn- und Energiekosten?

Der Staat übernimmt zusätzlich die Kosten für Wohnung und Heizung (Kosten der Unterkunft). Strom müssen die Transferempfänger dagegen aus dem Regelsatz zahlen. Das soll beim Bürgergeld so bleiben. Der Staat übernimmt weiterhin auch die Krankenversicherung.

Lohnt sich Arbeiten noch?

Zum Vergleich: Wer als Single 2000 Euro brutto verdient (und keinen Anspruch auf aufstockende Hilfe hat), dem bleiben netto 1447 Euro. Er hat damit über 400 Euro mehr als der Bürgergeld-Empfänger und gut 100 Euro mehr als der aufstockende Teilzeit-Arbeiter. Söders Behauptung, arbeitende Menschen hätten am Ende weniger, als wenn sie nicht arbeiteten und Bürgergeld bezögen, stimmt also nicht. Auch der Sozialverband VdK erkennt an, dass ein Abstand zwischen Lohn und Bürgergeld bleiben muss.