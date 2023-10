Wiedervereinigung Bürgerfest zur Einheitsfeier in Hamburg beginnt

Hamburg ist in die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gestartet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher eröffnete offiziell das Bürgerfest mit einem Appell an den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Wir wollen gemeinsam in die Zukunft schauen. Wir müssen zuversichtlich sein und bleiben und dürfen nicht durch Populismus und Polarisierung abdriften“, sagte der SPD-Politiker und Bundesratspräsident auf einer schwimmenden Bühne am Jungfernstieg. Als Vorsitzland im Bundesrat richtet Hamburg in diesem Jahr die 33. Einheitsfeier aus.