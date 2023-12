Parteigründung steht bevor „Bündnis Sahra Wagenknecht“ – Termin für ersten Parteitag steht fest

Das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ will sich am 27.

Januar in Berlin zum ersten Parteitag treffen. Diese Information des „Spiegel“ wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigt. Zuvor soll Anfang Januar die neue Partei bereits formal gegründet und die ersten etwa 400 Mitglieder sollen aufgenommen werden. Derzeit werde die Satzung ausgearbeitet, meldete das Magazin.