Demokratie Bündnis plädiert für mehr Schwarz-Rot-Gold auf den Straßen

Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) sagte, es sei heute wieder an der Zeit, sich zur Demokratie zu bekennen. In Deutschland gebe es besorgniserregende Entwicklungen und Tendenzen, die man nicht mittragen dürfe, so Schellenberger. In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wurde auf dem Magdeburger Domplatz eine Stele zum Gedenken an das Reichsbanner und dessen Gründung in Magdeburg eingeweiht.