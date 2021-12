Umweltministerin Steffi Lemke : „Wir wollen es anders machen als in den letzten 16 Jahren“

Die neue Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke, sieht den Klimaschutz als Aufgabe für die gesamte Regierung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Die frisch vereidigte Umweltministerin Steffi Lemke will keine Zeit verlieren. Oberste Priorität räumt die Grünen-Politikerin dem Kampf gegen die vierte Corona-Welle ein. Dicht gefolgt von der Klima- und der Biodiversitätskrise zählt. Sie spricht über Erwartungen an die neue Ampel-Regierung und erste Projekte in ihrem Ressort

Von Jana Wolf

Nach 16 Jahren Opposition sind die Grünen auf die Regierungsbank gewechselt. Sind Sie schon in der neuen Rolle angekommen?

Lemke In den kommenden Wochen fordert die Bewältigung der vierten Corona-Welle all unsere Aufmerksamkeit – das steht über allem. Jetzt muss die Regierung sehr zügig ins Arbeiten kommen, noch am Mittwoch hatten wir die erste Kabinettssitzung. Das akute Krisenmanagement steht an oberster Stelle.

Worum ging es bei der ersten Kabinettssitzung?

Lemke Wir haben die neuen Zuständigkeiten und den Zuschnitt der jeweiligen Aufgaben innerhalb der Bundesregierung abschließend und einvernehmlich zur Kenntnis genommen. Das bedeutet unter anderem, dass das Umweltministerium nun auch verantwortlich für den Verbraucherschutz sein wird.

Reichen die bereits beschlossenen Corona-Maßnahmen zum Brechen der Welle aus oder muss nochmal nachgebessert werden?

Lemke Wir haben als neue Bundesregierung schon gute und richtige Schritte auf den Weg gebracht. Natürlich wird es auch wieder Anpassungen an die aktuelle Situation geben müssen. Schließlich sind auch die Länder bei der Umsetzung der Maßnahmen gefragt, jeweils regional angepasst an das jeweilige Infektionsgeschehen. Oberste Priorität hat jetzt die Impfquote. Die müssen wir weiter nach oben bringen. Der neue Gesundheitsminister wird hier alles Nötige dafür tun. Da bin ich mir sicher.

Beim Umwelt- und Klimaschutz richtet sich der Blick vor allem auf die Grünen. Wie wollen Sie verhindern, dass Sie alleine daran gemessen werden?

Lemke Die gesamte Bundesregierung muss für den Klima- und Naturschutz stehen – das ist ganz klar. Die Biodiversitätskrise mit ihrem enormen Verlust an Arten und Naturräumen ist die zweite große ökologische Krise, mit der wir uns konfrontiert sehen. Die letzten Jahre haben gezeigt: wenn nur ein einzelnes Ministerium für Klimaschutz eintritt und andere Ressorts nur blockieren, kommen wir definitiv zu langsam voran. Nur diese Zeit haben wir nicht. Das Ausmaß der Klimakrise erfordert umfassende Antworten und schnelle Lösungen. Und diese muss die Bundesregierung als Ganzes erarbeiten. Dazu haben sich sowohl der Bundeskanzler als auch alle Parteispitzen der neuen Regierung verpflichtet. Die neue Ampelregierung ist eine Klimaschutzregierung.

Bei der Emissionsreduktion spielen der Mobilität- und Verkehrssektor eine zentrale Rolle. Befürchten Sie Konflikte mit der FDP, die dieses Ressort besetzt?

Lemke Volker Wissing nimmt sich nicht aus der Verantwortung nimmt. Im Gegenteil. Wie schon gesagt, alle drei Koalitionäre sind sich einig, dass wir beim Klimaschutz ein höheres Tempo als bisher brauchen. Dass es auch Reibungen beim Ringen um gute Lösungen innerhalb von vier Jahren gemeinsamer Regierungszeit gibt, kann ich in der Tat nicht ausschließen. Aber wir werden sie bewältigen. Es ist eine gute Stimmung unter den drei Partnern und ein gegenseitiges Vertrauen darauf, dass man es anders machen will, als in den letzten 16 Jahren.

Klima- und Umweltschutz ist nun auf verschiedene Ressorts aufgeteilt. Lässt sich das tatsächlich trennen?

Lemke Nochmal, die Verantwortung für diese Themen müssen in allen Ressorts liegen, nicht nur bei Robert Habeck und mir. Auch das Kanzleramt ist gefragt. Die Themen Klimavorsorge und -anpassung und natürlicher Klimaschutz durch Moore, intakte Böden und gesunde Wälder, bleiben auch weiterhin im Umweltministerium erhalten. Das Umweltministerium bleibt ein Klimaministerium. Es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir unsere Ökosysteme widerstandsfähiger machen gegen die Klimakrise. Genauso entscheidend ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien, ohne den Naturschutz zu vernachlässigen. Und nun muss das alles Hand in Hand gehen - dafür treten wir als neue Regierung an. Neu hinzu gekommen im Bundesumweltministerium ist der Verbraucherschutz. Wir haben nun ein Ministerium, das sowohl für wichtige Verbraucherrechte, das Verbraucherinformationsgesetz und die Produktsicherheit zuständig ist. Zusammen mit dem Umweltschutz entstehen hier ganz neue Möglichkeiten, wichtige politische Themen noch stärker voranzutreiben. Themen, die sehr nah am Alltag der Menschen sind.

Was sind Ihre wichtigsten Projekte für die ersten 100 Tage, die keinen Aufschub dulden?