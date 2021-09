Bundestagswahl : Laschet will Wahlkampfteam vorstellen

Berlin Die Union und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet stehen angesichts schlechter Umfragewerte unter Druck. Nun soll ein sogenanntes Zukunftsteam helfen. Ein erster Name wurde bereits bekannt.

Angehören soll dem Team der Terrorismus-Experte Peter Neumann, wie ein Sprecher der dpa bestätigte. Er soll das Thema Vernetzung innerer und äußerer Sicherheit verantworten. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Neumann ist Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King's College und gilt als Experte für islamistischen Terror. Wer neben ihm zu dem Team gehört, war zunächst nicht bekannt. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aber aus Parteikreisen, dass der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz dabei sein soll.