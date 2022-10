Cyberkriminalität : BSI-Lagebericht: Bedrohungen im Cyber-Raum hoch wie nie

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mehren sich die Cyberattacken auch in Deutschland. Oft agieren hier gewöhnliche Kriminelle, die hinter dem Geld ihrer Opfer her sind.

Cyberkriminelle und staatliche Akteure gefährden die Sicherheit der Deutschen im Cyber-Raum so stark wie nie zuvor. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit (BSI) in der Informationstechnik hervor.

Neben den kriminellen Aktionen, hinter denen vor allem finanzielle Motive stecken, macht die Behörde Cyber-Angriffe im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine als Ursache für die hohe Bedrohung aus. Beklagt wurde auch in vielen Fällen eine unzureichende Qualität von IT- und Software-Produkten.

Der BSI-Lagebericht sollte eigentlich schon vor rund zwei Wochen vorgestellt werden. Der Termin wurde aber kurzfristig abgesagt, weil der damalige BSI-Chef Arne Schönbohm bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Ungnade gefallen war. Der Spitzenbeamte wurde dann eine Woche später von der Ministerin freigestellt. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht noch nicht fest. Bevor jemand benannt werden kann, muss wohl erst das Disziplinarverfahren abgewartet werden, um das Schönbohm gebeten hatte. Dem bisherigen BSI-Chef werden fortgesetzte Kontakte zum Cybersicherheitsrat Deutschland (CSRD e.V.) zur Last gelegt, den er mitgegründet hat und dem in Teilen problematische Kontakte zu Russland vorgeworfen werden.