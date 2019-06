Wohnungsnot in Ballungsräumen : Brinkhaus: Staat muss Wohnen günstiger machen

Wohnungsnot in Ballungsräumen

Berlin Die schwarz-rote Bundesregierung muss Wohnen nach den Worten von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wesentlich billiger machen.

„Das heißt: Ich muss Flächen bereitstellen und die Gebäude in die Höhe bauen, und zwar dort, wo die Menschen wohnen wollen“, sagte Brinkhaus. Man müsse sich daher auch überlegen, wie man zur Verfügung stehende Flächen, zum Beispiel innerörtliche Brachflächen, besser nutzbar machen könne. Überprüft werden müsse auch, ob die Vorschriften für den Dachgeschossbau vereinfacht werden könnten.

Zugleich müsse der ländliche Raum „ertüchtigt werden, damit der Druck für die Menschen abnimmt, in die Ballungsräume zu strömen“. Ein zentraler Lösungsansatz für die Wohnungsnot in den Ballungsräumen sei also auch, „dass die Leute auch Freude haben, im ländlichen Raum wohnen zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig.“ Man müsse daher auch daran arbeiten, dass das Leben auf dem Land attraktiver werde, argumentierte Brinkhaus. Dazu gehöre vor allem eine bessere Infrastruktur.