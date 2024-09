Nach der Landtagswahl Brandenburg-Wahl erhöht Druck auf Ampel im Bund

In Berlin wachsen deshalb wieder die Zweifel, ob Scholz' Regierung bis zum Bundestagswahltermin am 28. September 2025 hält. Der Kanzler selbst äußerte sich Tausende Kilometer entfernt bei seinem Besuch in New York. Die Ampel-Regierung habe große Aufgaben vor sich, betonte er und nannte den Kampf um Industriearbeitsplätze. „Und wir werden uns kümmern“, versprach er.