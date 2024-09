Vereinsverbot Brandenburg verbietet Islamisches Zentrum in Fürstenwalde

Brandenburg habe seit vielen Monaten an der Verbotsverfügung gearbeitet, so Stübgen. Grundlage sei auch das Hamas-Verbot des Bundesinnenministeriums vom Oktober vergangenen Jahres gewesen, so der Innenminister in Potsdam. Der Zeitpunkt der Verbotsverfügung - rund eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl - hängt laut Stübgen damit zusammen, dass zwei Gerichte Ende vergangener Woche das Verbot bestätigt hätten.