Kalbitz-Nachfolge : Brandenburg: Berndt neuer Vorsitzender der AfD-Fraktion

Potsdam Neuanfang bei der Brandenburger AfD-Fraktion nach dem Rückzug von Andreas Kalbitz: Doch auch den neuen Chef nennt der Verfassungsschutz einen „erwiesenen Rechtsextremisten“. Die anderen Parteien warnen vor einer weiteren Radikalisierung der Rechtspopulisten.

An der Ausrichtung der Fraktion dürfte das nur wenig ändern, denn: Landesverfassungsschutzchef Jörg Müller sieht in dem 64-jährigen Berndt wie schon in Kalbitz einen „erwiesenen Rechtsextremisten“. Der neue Fraktionschef in Potsdam ist Chef des rechtsgerichteten Vereins „Zukunft Heimat“ und hat in Cottbus jahrelang Demonstrationen gegen den Zuzug von Ausländern organisiert.